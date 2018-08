UFFICIALE. Adamonis è un nuovo giocatore della Casertana: “E’ una tappa importantissima della mia carriera”

ADAMONIS LAZIO CASERTANA – Marius Adamonis prosegue il suo percorso lontano da Formello. Secondo Sky Sport, il portiere della Lazio firmerà il nuovo contratto con la Casertana, club che milita in Serie C. L’ex Primavera lascerà i biancocelesti in prestito secco per un anno: sulle pagine de Il Mattino, Aniello Martone, ds. della società campana, stamattina aveva dichiarato: “Per la porta stiamo definendo i dettagli per ingaggiare Adamonis dalla Lazio”.

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 – Ora è ufficiale: il lituano Adamonis è il nuovo portiere della Casertana. A dare la notizia è stata proprio la società campana che sul proprio sito ha annunciato l’arrivo in prestito dell’estremo difensore laziale. A seguire, lo stesso Adamonis ha rilasciato le prime dichiarazioni da neo rossoblù, garantendo di essere pronto ad iniziare questa nuova avventura in Lega Pro. Queste le sue parole: “Questa rappresenta una tappa importantissima per la mia carriera. Mi ha colpito la società e la grande voglia di costruire qualcosa di importante. Sono qui per dare il mio contributo e portare in alto questi colori insieme ai miei nuovi compagni. Ho tanta voglia di mettermi in gioco e Caserta è la piazza ideale per me. Sono molto motivato e non vedo l’ora di mettermi al lavoro”.