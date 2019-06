Calciomercato, ag.Micai: “La Lazio è un’ipotesi ma sta benissimo a Salerno”

CALCIOMERCATO LAZIO MICAI – Alessandro Micai è l’eroe che ha permesso alla Salernitana di vincere i play out contro il Venezia. Il portiere è al centro di tante voci di mercato e per far chiarezza, il suo agente Graziano Battistini è intervenuto ai microfoni di tuttosalernitana.com.

MICAI – “La settimana prossima abbiamo un incontro per valutare ciò che è stato e ciò che sarà. Quella della Lazio è un’ipotesi così come ce ne sono tante altre. Ora è troppo presto per parlare e poter delineare con certezza il futuro di Micai. Ha dimostrato di essere un portiere pronto oltre che valido per la massima serie”.

SALERNITANA – “Alessandro sta benissimo a Salerno, ha un contratto di altri quattro anni che ha intenzione di onorare. Ragionare sul futuro non significa voler mettere alle strette il club chiedendo cessioni o altro. Un’estate fa abbiamo fatto una scelta chiara, in virtù del progetto che la Salernitana sapevamo volesse mettere in piedi. Ora aspettiamo e valutiamo”.