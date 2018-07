CALCIOMERCATO. Alessandro Rossi torna ad Auronzo

CALCIOMERCATO ROSSI – Sembrava tutto fatto per il trasferimento in prestito di Alessandro Rossi al Lucerna: nella tarda serata di ieri l’attaccante aveva lasciato il ritiro di Auronzo per volare in Svizzera nel suo nuovo club. Nelle ultime ore però c’è stato un clamoroso ribaltamento: infatti il classe ’97 sembra pronto a tornare in Veneto nel ritiro della Lazio, anche se ancora non si conoscono le motivazioni di tale ritorno.