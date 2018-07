CALCIOMERCATO. Altra chance per Wallace e Bastos: la Lazio blocca la cessione

CALCIOMERCATO LAZIO WALLACE BASTOS – Un’altra possibilità per Wallace e Bastos, che ad Auronzo di Cadore si stanno giocando il tutto per tutto. Cedere uno dei due per prendere un difensore da affiancare ad Acerbi: questi erano i piani della Lazio prima del ritiro estivo durante il quale mister Inzaghi li sta “spremendo” per bene, alternandoli sul centro destra. L’obiettivo, scrive il Corriere dello Sport, è quello di riconfermarli nella forma migliore, cancellando lo spettro dei 49 gol subiti la scorsa stagione.