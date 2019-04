CALCIOMERCATO, anche il Tottenham su Elmas: c’è l’offerta, ma…

CALCIOMERCATO LAZIO – Continua a rimanere in orbita Lazio il nome di Eljif Elmas, il centrocampista 19enne del Fenerbahce. Il giovane rimane uno dei nomi preferiti di Tare, ma la Lazio dovrà guardarsi bene anche dalla forte concorrenza di Fiorentina, Zenit ed Inter. Stando a quanto riportato nelle ultime ore dalla stampa turca, sembra però che sia stato il Tottenham per primo a farsi avanti per il calciatore, mettendo sul piatto un’offerta da 22 milioni di euro che, al momento, non bastano.