CALCIOMERCATO, Baselli osservato speciale in Lazio-Torino: la trattativa…

CALCIOMERCATO LAZIO – Occhi sempre puntati sul mercato, anche durante le partite. Ieri all’Olimpico per la gara con il Torino, l’osservato speciale è stato Baselli. Il centrocampista piace da tempo a Tare, e già la scorsa estate la Lazio aveva aperto una trattativa con i granata per lui. Alla fine Urbano Cairo scelse di trattenere il giocatore e l’affare saltò. I contatti tra la dirigenza biancoceleste e il procuratore di Baselli, Giuseppe Riso, in questi mesi sono proseguiti e, come riporta Calciomercato.com, a fine stagione l’affare potrebbe finalmente concludersi.