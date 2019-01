CALCIOMERCATO, Caceres verso il Brasile. Badelj e Durmisi…

CALCIOMERCATO – Spunta una nuova pista per Martin Caceres. L’ecuadoriano potrebbe andare in Brasile, come ha spiegato al sito Torcedores: “Il Flamengo si è messo in contatto con me ma per ora non siamo arrivati a nulla. Continueremo a parlare”. La Lazio chiede 700.000€ per il difensore, e ha bisogno di cederlo prima di comprare qualche altro innesto.

BADELJ – Badelj non è felice a Roma e vorrebbe cambiare aria. Lotito chiede 10 milioni per lasciarlo partire. Al momento non ci sono offerte per il croato, anche se nelle ultime ore si è parlato di Milan.

DURMISI – Anche Durmisi vuole partire. Alla Lazio non sta più bene, è scontento per lo scarso impiego e vuole tornare in Spagna. Come riporta il Corriere dello Sport, la società biancoceleste ha ricevuto un’offerta dal Celta Vigo e ieri l’affare sembrava poter andare in porto. In realtà la Lazio chiede almeno 7 milioni per l’esterno, ovvero quelli che ha speso per portarlo in Italia. Sul mercato resta anche Basta, mentre per Patric Lotito è pronto ad accogliere offerte e poi a valutare.