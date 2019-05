CALCIOMERCATO, Caicedo ai saluti? La Pantera tentata da Cina e Emirati

CALCIOMERCATO LAZIO CAICEDO – È senz’altro uno dei calciatori che più ha stupito in questo finale di stagione. Complice anche un periodo non roseo per Immobile, Caicedo spesso ha trascinato la squadra alla vittoria grazie alle reti e agli assist sfornati per i compagni. Eppure, il nuovo idolo della tifoseria biancoceleste, potrebbe lasciare la Capitale.

LA SITUAZIONE – Come riporta il Corriere dello Sport, non è affatto scontato che Caicedo possa indossare la maglia biancoceleste anche per la prossima stagione, soprattutto a fronte di proposte allettanti arrivate dalla Cina e dagli Emirati. Già a febbraio, l’ecuadoriano disse no al club asiatico, ma a luglio la situazione potrebbe cambiare. Il 31enne, in scadenza nel 2020, vuole l’aumento: attualmente alla Lazio percepisce 1,6 milioni di euro, e per il rinnovo chiederebbe un sostanzioso ritocco del contratto. Dal canto suo, la società vuole ringiovanire la rosa, tanto da puntare su Wesley (con le stesse caratteristiche della Pantera). Ecco perché la favola tra l’attaccante e il club capitolino potrebbe concludersi in estate.