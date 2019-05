CALCIOMERCATO, Caicedo piace al Bologna: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO CAICEDO – In casa Lazio tra i partenti ci sarebbe anche Felipe Caicedo, goleador (a sorpresa) della seconda parte della stagione. L’ecuadoriano, che ha finalmente convinto i tifosi a suon di gol ed assist, con tutta probabilità non rinnoverà il proprio contratto. La Pantera piace parecchio in Cina e negli Emirati Arabi, ma secondo l’edizione odierna di Tuttosport non è esclusa una sua permanenza in Italia:pare infatti che il Bologna sia alla ricerca di un centravanti, ruolo che potrebbe essere rivestito dall’ ex Espanyol.