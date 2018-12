CALCIOMERCATO, c’è l’ok di Lotito per il trasferimento di Rossi al Pescara. Ma prima…

CALCIOMERCATO LAZIO ROSSI – Il direttore sportivo Igli Tare è stato chiaro: a gennaio ci saranno 3-4 cessioni. Tra i candidati a lasciare la Lazio c’è anche Alessandro Rossi, giovane attaccante classe 1997. Simone Inzaghi ha sempre speso belle parole per lui ma qui a Roma è chiuso da Caicedo e Correa e un’esperienza in prestito potrebbe essere utile per garantirgli un po’ di continuità.

LA SOLUZIONE – Ecco perché la società sembra aver trovato una soluzione che accontenta tutti. Il giocatore piace molto al Pescara, squadra dove gioca anche Crecco. L’idea sarebbe quella di mandare Rossi in prestito per sei mesi in Abruzzo per poi riprenderlo la prossima estate in rosa. Secondo quanto riportato da tuttopescaracalcio.com il presidente Lotito avrebbe dato il suo ok al trasferimento ma prima rinnoverà il contratto di Rossi con la Lazio.