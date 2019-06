Calciomercato, Ceballos: “Non mi fa paura lasciare la Spagna”

REAL MADRID CEBALLOS MERCATO – La Lazio avrebbe puntato, per il mercato, a qualche profilo proveniente da Madrid. Uno tra questi è Dani Ceballos, il 22enne dei Blancos che non rientrerebbe tra i preferiti di Zidane. Il prezzo fissato è di 20 milioni di euro.

LE PAROLE DEL GIOCATORE – Al portale Cope il ragazzo ha commentato: “Oggi sono un giocatore del Real, domani non lo so. Vorrei realizzarmi in questo club, ma so che non potrei sopportare il terzo anno di fila senza giocare “. Poi su Zidane: “In passato ho detto cose sul suo conto che avrei potuto evitare. Lui con me è stato molto chiaro fin dall’inizio, ma non mi va di svelare cosa ci siamo detti”. Sul futuro: “Ho ancora quattro anni di contratto con il Real Madrid e una clausola molto alta, ma non mi spaventa l’idea di lasciare la Spagna. Potrei andare in Italia, in Germania o in Cina e lo farei per giocare e con l’obiettivo di tornare tra i Blancos”.