CALCIOMERCATO. Chiude il calciomercato in Premier League: niente Milinkovic per Manchester e Chelsea

LAZIO MILINKOVIC CALCIOMERCATO – E’ calato il sipario sul calciomercato inglese che, nella giornata odierna, ha emesso un importante verdetto: Milinkovic-Savic non giocherà né con il Manchester United né con il Chelsea. Lotito non ha ricevuto nessuna offerta ritenuta accettabile dalle due società britanniche. Escluso il trasferimento in Premier, restano adesso poche pretendenti al gioiello serbo.

S.D.B.