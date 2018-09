CALCIOMERCATO. Cipriano, parla l’agente: “La Lazio ha fatto di tutto quest’estate per prenderlo, ma il Santos…”

LAZIO CIPRIANO – Ha solo diciassette anni, ma già sa quello che vuole: la Lazio. Cipriano, giovane difensore del Santos classe 2001, è stato trattato quest’estate anche dai biancocelesti presentando varie offerte (puntualmente rispedite al mittente) per portarlo a Roma e aggregarlo alla Primavera. Eppure, la società capitolina continua ad essere il grande obiettivo del centrale: “Ha sognato la Lazio per tutta l’estate, ma adesso è concentrato sul Santos. Spera di esordire nei prossimi mesi, il resto chissà…” spiega l’agente Paulo Affonso, che al Corriere dello Sport aggiunge: “La Lazio ha provato a prenderlo in estate, abbiamo fatto di tutto ma il Santos crede nel ragazzo e lo considera di alto valore. Non siamo stati d’accordo col ‘no’ del club ma è andata così”.

A.M.