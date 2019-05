CALCIOMERCATO, dal Belgio spunta un nuovo nome per l’attacco

CALCIOMERCATO LAZIO TARE – Non solo Wesley. Tare è a caccia di talenti in Belgio e, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare aver messo gli occhi su Awoniyi, attaccante in prestito dal Liverpool.

IDENTIKIT – 21enne nigeriano, il giocatore è di proprietà dei Reds ma attualmente milita nel Mouscron. Il calciatore è un centravanti destro, dotato di tecnica, potenza (è alto 183 cm) e rapidità: in Nigeria, addirittura, viene paragonato alla leggende Yekini. Esploso a gennaio, finora ha messo a segno 11 reti in 16 presenze. Il contratto che lo lega al Liverpool è in scadenza nel 2022: il giovane classe ’97 viene valutato sei milioni di euro e su di lui, oltre la Lazio, ci sarebbero anche lo Shalke 04 e il Galatasaray.