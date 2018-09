CALCIOMERCATO. Dalla Spagna: Barcellona e Rafinha destinati a separarsi

LAZIO CALCIOMERCATO RAFINHA – Voci di mercato provenienti dalla Spagna danno per certa la separazione tra Rafinha e il Barcellona a gennaio 2019. Secondo il quotidiano iberico Sport, il brasiliano voleva lasciare il Barça già in estate, per questo sembrerebbe scontata la sua cessione nella prossima sessione invernale di calciomercato. L’ex Inter negli scorsi mesi era stato più volte accostato alla Lazio, ma come possibile sostituto di Milinkovic nel caso in cui il serbo fosse partito. Con la permanenza del Sergente, sembra quasi impossibile pensare ad un acquisto di Rafinha da parte del club capitolino, considerando anche che il Barcellona chiederà una cifra importante per dar via il suo centrocampista. Insomma, Rafinha è una suggestione, o forse un sogno destinato a rimanere tale.

S.D.B.