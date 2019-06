CALCIOMERCATO, dalla Spagna: “Jony-Lazio, è fatta”

CALCIOMERCATO JONY – Sembra davvero fatta per Jony alla Lazio. Stando a quanto riportato dall’edizione online di Marca, è ormai prossima la partenza del giovane per Roma. Secondo la testata iberica, il classe ’91 arriverà a Roma firmando un pre-contratto di prestito fino al 2020, anno in cui si convertirà trasferimento definitivo. Nelle casse del Malaga entreranno circa 2 milioni di euro.