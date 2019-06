CALCIOMERCATO, dalla Spagna: Zidane dice ‘no’ a Milinkovic

CALCIOMERCATO LAZIO – Zidane dice ‘no’ a Milinkovic Savic e Pjanic. A riportarlo è Diario Madridista, secondo cui l’allenatore del Real Madrid si sarebbe defilato nella corsa al serbo, ritenuto l’ultima alternativa a Pogba. In realtà, secondo il portale spagnolo, il tecnico francese sogna l’ormai ex Manchester United, tanto da aver consigliato al club iberico di concentrarsi solo sul centrocampista francese abbandonando non solo il gioiellino biancoceleste classe ’95, ma anche il bianconero.