CALCIOMERCATO, dalla Turchia insistono: Lazio su Tokoz

CALCIOMERCATO LAZIO TURCHIA – Non hanno dubbi, in Turchia. Stando a quanto riportato da aksam.com.tr, la Lazio avrebbe messo gli occhi sul centrocampista difensivo Dorukhan Tokoz che, nella Capitale, andrebbe a sostituire il partente Milan Badelj. Per il giovane classe ’96 pare che la società capitolina abbia avanzato un’offerta da 7 milioni di euro, ritenuti pochi dal club turco.