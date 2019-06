CALCIOMERCATO, dall’Inghilterra: aumenta la concorrenza per Awoniyi, la Lazio monitora

CALCIOMERCATO LAZIO – Continua ad orbitare in casa Lazio il nome di Taiwo Awoniyi, attaccante classe ’97 di proprietà del Liverpool ma in prestito tra Germania, Olanda e Belgio. Secondo il The Sun, il calciatore attualmente in forza al Mouscron sarebbe la prima scelta del Brugge in caso di approdo – molto probabile – di Wesley alla Lazio, ma piace anche a Mainz 05, Shalke 04 e alla stessa società biancoceleste. In Inghilterra, tuttavia, sono sicuri: la concorrenza con Immobile e Caicedo non permetterebbe di trovare spazio alla giovane punta, il cui futuro sembrerebbe essere così in Bundesliga.