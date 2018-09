CALCIOMERCATO. Dall’Inghilterra sono sicuri: il Manchester United vuole Milinkovic

CALCIOMERCATO LAZIO – In estate Milinkovic Savic sembrava il primo indiziato a partire. Il serbo, dopo la grande stagione, era finito nel mirino delle big d’Europa. Nei due mesi di mercato però nessuna offerta ufficiale è arrivata a Lotito, così il centrocampista è rimasto a Roma ancora un altro anno. Tra le pretendenti più accanite c’era il Manchester United. I Red Devils, come riporta il Sun, sono ancora in forte pressing su Sergej. Nonostante il rinnovo ormai imminente, la squadra di Mourinho non molla Milinkovic, ed è pronta quanto prima a strapparlo alla Lazio.