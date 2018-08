CALCIOMERCATO. Di Gennaro verso il Torino: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO DI GENNARO – Sono ore calde per quanto riguarda il calciomercato: a poco meno di ventiquattrore da questa sessione estiva, il futuro di Davide Di Gennaro è ancora da decidere. L’ex Cagliari, acquistato la scorsa stagione a parametro zero dalla Lazio, potrebbe sbarcare a Torino: secondo quanto riferito da gianlucadimarzio.com, il club granata starebbe trattando con i capitolini per accaparrarsi il centrocampista, come sostituto di Valdifiori.