CALCIOMERCATO. Dopo Caicedo e Radu, anche Minala piace in Turchia

CALCIOMERCATO LAZIO – Dopo le sirene turche per Radu, voluto dal Fenerbahce e per Caicedo, sul quale c’era lo Bursaspor, adesso un nuovo biancoceleste è corteggiato in Turchia. Secondo quanto riporta Marco Ercole di ‘Repubblica’, anche su Milana c’è un club turco. Il centrocampista piace al Trabzonspor, che vorrebbe fare un’offerta alla Lazio. Anche Caicedo è ancora corteggiato in terra turca, non solo dal Bursaspor: su di lui ci sarebbe anche il Fenerbahce. La Lazio vuole sfoltire la rosa e proprio Minala e Caicedo sono due esuberi: per questo motivo i biancocelesti potrebbero presto aprire il dialogo con i turchi.