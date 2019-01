Calciomercato, duello Spal-Genoa per Murgia. Basta pensa al ritorno all’Udinese

CALCIOMERCATO CESSIONI LAZIO – Mercato in entrata ma anche (e soprattutto) in uscita. La società biancoceleste è a lavoro per portare a termine alcune cessioni che sbloccherebbero poi le operazioni di acquisto. Mentre è ormai ai dettagli il trasferimento di Caceres al Parma (per l’uruguaiano contratto di un anno e mezzo), Murgia e Basta devono ancora decidere che strada prendere.

LA SITUAZIONE – Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio ha in mente di mandare Alessandro Murgia a giocare in prestito per sei mesi. L’azzurrino è in cerca di una squadra che possa garantirgli la titolarità per poi tornare alla base a giugno ancora più maturo. La Spal sembra essere al primo posto nelle sue gerarchie: l’undici di Semplici ha appena ceduto Everton Luiz e il centrocampo ferrarese è orfano di un protagonista. L’alternativa è il Genoa. Un altro nome dato in partenza è quello di Dusan Basta. L’esterno è corteggiato dal Bologna ma il suo agente lavora per farlo ritornare all’Udinese, squadra nella quale ha già militato dal 2009 al 2014.