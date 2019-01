Calciomercato, Filipe Luis vuole restare a Madrid: “Con l’Atletico verso il rinnovo”

FILIPE LUIS LAZIO MERCATO – In Spagna si era parlato di Lazio e PSG interessate a Filipe Luis, in scadenza con l’Atletico. Una suggestione bella che lo stesso calciatore ha negato ai microfoni di Globoesporte: “Il mio contratto scadrà a giugno. Quando sono tornato qua dal Chelsea la mia idea era quella di ritirarmi con l’Atletico. Rinnoverei ancora per 2 o 3 anni e poi mi piacerebbe continuare a lavorare nell’Atletico. Questa era la mia idea all’epoca, ma le cose a volte cambiano. I dirigenti comunque mi hanno promesso davanti al gruppo che a fine mercato faranno uno sforzo per propormi un buon rinnovo, io appunto mi auguro sia di 2 o 3 anni almeno potrei finire qua la carriera da giocatore”.