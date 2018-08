CALCIOMERCATO. Il Benfica sulle tracce di Ramires. E la Lazio…

CALCIOMERCATO LAZIO RAMIRES – La Lazio non molla Ramires che, da parte sua, non nasconde la volontà di tornare in Europa. Sulle tracce del brasiliano però c’è anche il Benfica, che secondo A Bola starebbe pensando di riportarlo a Lisbona. Il club lusitano pare intenzionato a sferrare l’attacco finale dopo la gara di martedì contro il Fenerbahce valida per i preliminari di Champions League. La società biancoceleste, al momento, resta a guardare.