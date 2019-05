Calciomercato, il Bordeaux sogna Badelj: il croato ritroverebbe Sousa

CALCIOMERCATO LAZIO BADELJ – Le strade di Milan Badelj e della Lazio sono destinate a separarsi. Il centrocampista vice campione del Mondo è arrivato solo la scorsa estate ma non è mai riuscito ad integrarsi nel modulo di Inzaghi. In difficoltà nel ruolo di regista e compassato da mezzala, l’ex Fiorentina potrebbe cercare in estate una nuova piazza dove rilanciarsi. Il croato ha un contratto in scadenza nel 2022 e Lotito, a gennaio, aveva chiesto 10 milioni allo Zenit per il suo cartellino. Cifre importanti ma che non spaventerebbero il Bordeaux.

MILAN IN LIGUE1? – Come riporta l’Equipé, il club francese sogna di riunire Badelj all’allenatore che più di tutti lo ha valorizzato: Paulo Sousa. Il portoghese ha costruito intorno a Milan il gioco fluido e veloce della Fiorentina e in Francia vorrebbe fare altrettanto. L’interesse è concreto, ora però servirà trovare un accordo con la Lazio.