CALCIOMERCATO, il Chelsea chiede 18 milioni per Zappacosta: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO – Adesso si conoscono le richieste del Chelsea e si possono iniziare a fare conti. Come riporta il Corriere dello Sport, i Blues vogliono ben 18 milioni per Zappacosta. La cifra è molto alta e complica ancora di più l’affare che già in precedenza non sembrava così semplice. Inoltre la Lazio non ha ancora ceduto tutti gli esuberi e non ha quindi fatto cassa in alcun modo. Questo vuol dire che adesso le cose si fanno davvero difficili per tutti. Lucci, agente del giocatore che ieri ha parlato con la società inglese, proverà a convincere il Chelsea ad abbassare le pretese. Non c’è l’accordo neanche sulla formula: i Blues vorrebbero cedere l’esterno in prestito con obbligo di riscatto, mentre gli inglesi preferirebbero l’obbligo. Mancano ancora due settimane alla fine del mercato, tutto può cambiare.