CALCIOMERCATO. Il Chelsea per Milinkovic offre soldi più un classe ’96

CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC – Nel corso dell’estate le pretendenti a Milinkovic-Savic si sono alternate nel corso del tempo, ma nessuna è stata in grado di far cedere il presidente Lotito e di portarsi Milinkovic a casa. In queste ultime ore rimbalza forte dall’Inghilterra la voce che il Chelsea fa sul serio e Sarri, pur di allenare la prossima stagione il centrocampista serbo, è disposto a tutto.

L’OFFERTA DEI BLUES – Stando a quanto riporta questa mattina La Repubblica il Chelsea è pronto a mettere sul piatto 115 milioni di euro più il cartellino di Charles Musonda, trequartista belga classe ’96. Nel frattempo Milinkovic è convocato per le visite mediche in Paideia per lunedì mattina, poi si ricongiungerà al mister Inzaghi e a quelli che ancora oggi sono i suoi attuali compagni.