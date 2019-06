CALCIOMERCATO, il ds del Lecce: “Ersoy? Fuori dai nostri parametri”

LAZIO LECCE ERSOY – Qualche giorno fa, in ottica Lazio, è spuntato il nome di Ertugrul Ersoy, difensore classe 1997 capitano del Bursaspor. Su di lui sembrava esserci anche il Lecce che però ha smentito la possibilità di trattativa tramite le parole del direttore sportivo Mauro Meluso ai microfoni di tuttomercatoweb.com: ecco le sue dichiarazioni.

SU ERSOY – “Ersoy? Nessuna offerta ufficiale, al momento è un giocatore fuori dai nostri parametri. Non abbiamo formulato proposte ufficiali, è un calciatore interessante ma per adesso, non ci stiamo pensando”.