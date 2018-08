CALCIOMERCATO. Il Milan “molla” Milinkovic. Leonardo: “Per noi non è fattibile”

LAZIO CALCIOMERCATO MILINKOVIC – Il dirigente rossonero Leonardo, parlando in conferenza stampa, ha chiuso le porte ad un possibile trasferimento a Milano di Sergej Milinkovic-Savic. Queste le sue parole.

LEONARDO SU MILINKOVIC – “Non rientra nei nostri parametri, mezza Europa lo sogna, bravo di testa e negli inserimenti, ma purtroppo in questo momento per noi non è una cosa fattibile”.