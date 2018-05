CALCIOMERCATO. Il Napoli blocca Fabian Ruiz: obiettivo sfumato?

LAZIO NAPOLI FABIAN RUIZ – Secondo quanto riportato da Radio Crc, il Napoli avrebbe praticamente bloccato, per la prossima finestra di mercato, il centrocampista del Betis Siviglia Fabian Ruiz. Lo spagnolo classe 1996 ha una clausola rescissoria da 27 milioni e potrebbe arrivare in caso di cessioni di Zielinski. Il nome del giocatore 22enne era stato accostato anche alla Lazio come eventuale sostituto, in caso di partenza in estate, di Milinkovic.