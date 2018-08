CALCIOMERCATO. Il Real forte su Milinkovic: pronti 100 milioni, e intanto a Roma…

CALCIOMERCATO MILINKOVIC – Sembra arrivata una svolta nel caso di mercato Milinkovic-Savic: il Real Madrid sembra deciso a puntare forte sul centrocampista. Voci insistenti dalla Spagna, confermate anche da ‘Il Messaggero’, vogliono che emissari del club madrileno siano giunti a Roma nella giornata di ieri per trattare con Lotito. Il Real Madrid sembra aver avanzato un’offerta da 100 milioni più 10 di bonus per accaparrarsi le prestazioni di uno dei giocatori più corteggiati di tutto il mercato. Dietro all’operazione dovrebbe esserci Jorge Mendes, l’importante procuratore sportivo in ottimi rapporti sia con la Lazio che con il Real Madrid.