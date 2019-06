CALCIOMERCATO, il San Lorenzo chiede troppo per Gaich: ecco la decisione di Tare

CALCIOMERCATO LAZIO GAICH – Sul taccuino di Tare sembrerebbe esserci anche il nome dell’attaccante argentino classe ’99 c, che sarebbe stato proposto alla società biancoceleste come alternativa a Petagna. Eppure, stando a quanto riportato da CalcioNews 24, le cose tra l’agente del calciatore – arrivato a Roma in questi giorni – e il ds della Lazio non sarebbero andate a buon fine: il San Lorenzo, il club in cui milita il giovane, chiede 10 milioni di euro per l’80% del suo cartellino. Il restante 20% resterebbe in mano alla società di Buenos Aires. Tare è stato chiaro: a queste cifre, la trattativa non inizierà per niente.