CALCIOMERCATO. In arrivo 100 milioni per Milinkovic: cessione o rinnovo?

LAZIO CALCIOMERCATO MILINKOVIC – Dieci giorni alla fine del calciomercato e Milinkovic-Savic è ancora un giocatore della Lazio. Non è ancora arrivata l’offerta giusta per Claudio Lotito che per il serbo vorrebbe circa 150 milioni ma, davanti ad una proposta di 120-130 milioni, difficilmente potrebbe dire di no. Dieci giorni di mercato che terranno Inzaghi col fiato sospeso: il tecnico piacentino vuole tenere a tutti i costi il Sergente e lo ha fatto ampiamente capire. Quel che sembra certo, è che due soluzioni si profilano all’orizzonte: cessione o rinnovo.

IN ARRIVO 100 MILIONI – Stando al Corriere dello Sport, nonostante Real Madrid e Manchester United restino in vantaggio nella corsa al serbo, l’agente del giocatore Mateja Kezman starebbe per recapitare alla Lazio un assegno da 100 milioni da parte di una società straniera non ancora uscita allo scoperto. Lotito ha sempre dichiarato di non voler sottostare alle condizioni degli altri, per cui non è disposto a fare tanti sconti. Ma è altrettanto vero che se dovesse arrivare un’offerta da 100 milioni sarebbe difficilissimo rifiutarla, quasi impossibile se la cifra arrivasse intorno ai 120. Ormai la questione Milinkovic è arrivata ad un bivio, ballano 10 giorni di mercato fra cessione e rinnovo.

S.D.B.