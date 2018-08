CALCIOMERCATO. Inter, niente Modric. E i tifosi della Lazio gongolano

CALCIOMERCATO INTER MODRIC MILINKOVIC – Terminano bruscamente i sogni dei tifosi nerazzurri di vedere Modric all’Inter. Secondo quanto riferito da Sky Sport, nel summit odierno tra gli agenti del centrocampista croato e Florentino Perez, quest’ultimo avrebbe confermato la volontà di non aprire la cessione, inasprendo ancor di più la sua posizione. Intanto, i tifosi della Lazio gongolano Milinkovic, inizialmente indicato come possibile sostituto di Modric in caso di eventuale partenza, non sarà (salvo imprevisti last minute) un nuovo giocatore del Real Madrid. Il serbo, anzi, sembra essere sempre più vicino al rinnovo in biancoceleste.