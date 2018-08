CALCIOMERCATO. L’Inter offre Joao Mario alla Lazio

CALCIOMERCATO LAZIO INTER JOAO MARIO – I tifosi della Lazio possono ancora rimanere stupiti sul fronte calciomercato. Un altro nome, quello di un centrocampista, sarebbe nel mirino dei biancocelesti: si tratta di Joao Mario. Il giocatore portoghese dell’Inter sarebbe stato offerto al club di Lotito ma anche Tottenham e West Ham sarebbero interessate al calciatore. La società di Formello però, come riporta FcInterNews.it, sarebbe disposta a rilevare Joao Mario ma solo in caso di prestito con diritto di riscatto. Procedura non particolarmente gradita dai nerazzurri che necessitano della cessione del giocatore vista la campagna acquisti portata avanti in questa calda estate. Nella giornata di ieri è sbarcato a Milano Vrsaljko, in arrivo dall’Atletico Madrid e, ad aggiungere ulteriore suspense, la dirigenza nerazzurra starebbe per piazzare un colpo da novanta: Vidal dal Bayern Monaco o il croato Modric dal Real Madrid.