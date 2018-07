CALCIOMERCATO. Lotito ha fatto una promessa ad Inzaghi: “Milinkovic resterà”

CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC – Sarà l’ultimo week end di vacanza poi di nuovo all’opera in vista della prossima stagione, c’è ancora la maglia della Lazio che lo aspetta. Milinkovic al contrario delle previsioni sarà sempre più, con il tempo che passa, allenato da Inzaghi anche il prossimo anno. Lo ha chiesto direttamente l’allenatore biancoceleste al presidente Lotito quando i due hanno avuto modo di incontrarsi ad Auronzo di Cadore la settimana scorsa e il patron – scrive il Corriere dello Sport – sembra avergli fatto questa promessa: “Milinkovic resterà”.

OCCHIO AL CHELSAE – Le promesse son promesse, ma alle proposte indecenti è difficile dire di no. Dall’Inghilterra arrivano conferme che i Blues di Sarri sono seriamente interessati a portarsi a casa il serbo mettendo sul piatto 100 milioni di euro. Lotito tuttavia è stato chiaro al varo dei calendari della prossima Serie A: “Il nostro mercato non dipende dalla cessione di Milinkovic. Non lo dobbiamo vendere, se arriveranno proposte indecenti le valuteremo“.