CALCIOMERCATO. Juve su Milinkovic: offerti 90 milioni più il centrocampista bianconero

CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC JUVENTUS – La Juventus vuole Milinkovic-Savic. I bianconeri, dopo il clamoroso colpo che ha portato CR7 a Torino, non si fermano: secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, Marotta avrebbe pensato all’offerta per il biancoceleste. 90 milioni di euro più Marko Pjaca. Tutto, però, dipenderà da Pjanic: se il centrocampista dovesse partire, la Juventus potrebbe iniziare a sferrare l’attacco per il serbo della Lazio. Lotito però, dal canto suo, non è disposto a fare sconti.