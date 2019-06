Calciomercato, Kean: “Non so cosa mi riserverà il futuro, ma per il momento…”

CALCIOMERCATO LAZIO KEAN – Milinkovic alla Juve? Il presidente Lotito è stato chiaro: 100 milioni o Moise Kean nella trattativa. Ma se per ora, sicuramente, la Juve non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore, per il futuro non è da escludere nulla.

L’INTERVISTA – Kean in un’intervista rilasciata a Soccer Bible ha infatti commentato: “Al momento non c’è un’altra squadra che può aiutarmi a migliorare come la Juventus. Sono nato qui e ho quasi sempre vestito la maglia bianconera. Ovviamente non so cosa mi riservi il futuro, ma quel che è certo è che darò sempre il massimo”.