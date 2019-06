Calciomercato, Keita saluta l’Inter: su di lui c’è l’Arsenal

CALCIOMERCATO KEITA – Il futuro di Balde Diao Keita è sempre più lontano dall’Italia. L’attaccante ex Lazio non verrà riscattato dall’Inter e farà rientro al squadra proprietaria del suo cartellino, il Monaco. Come riporta Sky Sports UK, l’attaccante sarebbe la priorità nelle scelte di Unai Emery per il suo Arsenal. Per convincere però il club francese serviranno però almeno 30 milioni.