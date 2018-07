CALCIOMERCATO. La Juventus non molla Milinkovic: nuovo contatto tra Marotta e Lotito

LAZIO JUVENTUS MILINKOVIC – Nonostante l’arrivo di Cristiano Ronaldo, la Juventus non sembra assolutamente intenzionata a tirarsi indietro nella corsa per Milinkovic-Savic. Anzi, secondo l’indiscrezione di Sport Mediaset, nel weekend ci sarebbe stato un nuovo contatto tra l’amministrato delegato juventino, Beppe Marotta e il presidente laziale Claudio Lotito. Molto dipenderà dal futuro di Pjanic: lo juventino non è incedibile e in caso di partenza – su di lui ci sono Chelsea, Man City e Barcellona – la Juventus si getterebbe sul centrocampista laziale, obiettivo numero uno per rinforzare la mediana.