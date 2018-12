CALCIOMERCATO, la Lazio attende “i saldi di gennaio” e pensa alle occasioni

CALCIOMERCATO LAZIO – Manca un mese all’inizio del mercato invernale e le società già da tempo stanno cercando di osservare possibili innesti e di trovare le occasioni giuste per rinforzare le proprie squadre. La Lazio sta valutando possibili profili da acquistare nel mercato invernale. Come riporta il Corriere dello Sport, tra questi c’è sicuramente Zappacosta. Il terzino in forza al Chelsea piace molto a Tare, che lo vede come il rinforzo ideale per la fascia destra. L’ex Torino vuole tornare in Italia: possibile il prestito con diritto di riscatto. Anche Darmian ha voglia di giocare di nuovo in Serie A: su di lui c’è la Lazio, ma anche altri club italiani. L’impressione è che la società biancoceleste valuterà eventuali occasioni, senza spendere troppo: rinforzare la squadra sì, ma solo se conviene.