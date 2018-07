CALCIOMERCATO. La Lazio ha indicato sostituto di Anderson

CALCIOMERCATO LAZIO FELPIE ANDERSON – Colpo di scena in casa Lazio. Finalmente il club biancoceleste sembrerebbe aver trovato il sostituto di Felipe Anderson: si tratta di Joaquin Correa, centrocampista del Siviglia. Secondo quanto riporta La Repubblica – Roma quello dell’argentino sarebbe l’arrivo più adeguato all’addio del calciatore brasiliano, sbarcato in Premier League con la maglia del West Ham. L’ingaggio del giocatore sudamericano non dovrebbe essere troppo costoso, pertanto la trattativa potrebbe procedere ad un ritmo elevatissimo.