CALCIOMERCATO. La Lazio mette nel mirino un ex Campione del Mondo

CALCIOMERCATO LAZIO – Non solo Perez e Wesley: l’ultima pazza idea in casa Lazio si chiama André Schurrle. Classe ’90, ala sinistra del Borussia Dortmund, ex Chelsea ed ex Campione del Mondo nel 2014. Secondo quando scrive il Corriere dello Sport, la società biancoceleste potrebbe accaparrarsi le prestazioni del ventisettenne solo sborsando dai quindici ai venti milioni di euro. Resta da valutare la concorrenza: come rivelato da un portavoce del club giallonero, Schurrle pare già essere in trattativa con un club.