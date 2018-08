CALCIOMERCATO. La Lazio vicino all’acquisto di Djavan Anderson

CALCIOMERCATO LAZIO DJAVAN ANDERSON – Per un Anderson che se ne va c’è un Anderson che viene. La Lazio è vicina, infatti, alla chiusura della trattativa, curata dall’agente della EC Goal Ezio Castriota, che porterebbe lo svincolato del Bari Djavan Anderson a Roma. Classe 1995 e difensore, il club biancoceleste, come riporta il sito Gianlucadimarzio.com, avrebbe superato la concorrenza di Sampdoria, Fiorentina, Udinese e Porto. Il giocatore è atteso nella capitale giovedì, quindi la firma del contratto e successivamente la decisione che la società di Formello dovrà prendere: farlo rimanere in rosa o concederlo in prestito alla Salernitana in Serie B.