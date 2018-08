Calciomercato. La Serie A supera il miliardo: chi ha speso di più?

CALCIOMERCATO SERIE A – La Serie A per la seconda stagione consecutiva supera il miliardo di euro in nuovi acquisti e resta l’unica lega delle top 5 d’Europa ad avvicinarsi alla Premier League. Secondo quanto riporta Gazzetta.it , sarebbero stati spesi 1005,9 milioni, ma possono essere ancora superati i 1.037,73 milioni della scorsa estate.

LE CIFRE – Guida la Juventus, con 234,9 milioni complessivi, cifra addirittura superiore ai ricavi del 2017 di Napoli (200,7 milioni secondo Deloitte) e Roma (175 milioni). Roma e Napoli seguono i bianconeri: i giallorossi hanno speso finora 112,95 milioni per 12 acquisti, mentre il Napoli raggiunge totale di 95,5 milioni. Qualcosa in meno per Inter (85,5) e Milan (81). Dopo le cinque “big” c’è il Torino, sesto, che sfiora i 50 milioni di acquisti con Izzo e Meité i colpi più costosi. Dietro al Toro, troviamo la Lazio (43 milioni), il Genoa (40,2), poi l’Udinese (36, di cui 20 per Mandragora).

Le squadre della Serie A che hanno speso di più

1. Juventus 234,9

2. Roma 112,6

3. Napoli 95,5

4. Inter 85,5

5. Milan 81

6. Torino 49

7. Lazio 43

8. Genoa 40,2

9. Udinese 36

10. Atalanta 33

11. Bologna 31,8

12. Fiorentina 31,5

13. Sampdoria 31,1

14. Sassuolo 30,7

15. Cagliari 22,5

16. Empoli 14,7

17. Parma 12,7

18. Spal 9,95

19. Chievo 6,55

20. Frosinone 3,7