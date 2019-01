CALCIOMERCATO, la situazione Badelj-Zenit

BADELJ – Il mercato in uscita della Lazio non è andato come Tare si aspettato. Lukaku sarebbe dovuto andare al Newcastle, ma le sue condizioni fisiche hanno bloccato tutto. La situazione di Bastos è ancora in bilico, così come quella di Basta. Anche Badelj ancora non sa quale sarà il suo futuro. Il centrocampista era finito nel mirino dello Zenit San Pietroburgo, che già lo aveva seguito in estate, quando era svincolato e a parametro zero. I russi avevano individuato nel croato il profilo ideale per sostituire Leandro Paredes, ormai vicinissimo al Psg. Secondo Tuttomercatoweb però le cose sarebbero cambiate. Lo Zenit avrebbe infatti deciso di puntare su un profilo più giovane.