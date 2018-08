CALCIOMERCATO. L’Arsenal a lavoro sui rinnovi, tra cui anche quello di Ramsey

CALCIOMERCATO LAZIO RAMSEY – Il contratto di Ramsey con l’Arsenal scade nel gennaio del 2019 e stando a quanto dicono in Inghilterra, Tare avrebbe già messo gli occhi su di lui per tentare un grande colpo in stile Klose. Tuttavia l’edizione di oggi del ‘Mail on Sunday’, riporta che la squadra di Londra starebbe lavorando sui rinnovi contrattuali tra cui anche il suo.