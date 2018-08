CALCIOMERCATO. Laxalt al Milan: l’arrivo in serata, poi le visite mediche

CALCIOMERCATO LAZIO MILAN LAXALT – Era stato nel mirino della Lazio per tutta la sessione di mercato estiva. Diego Laxalt resterà in Italia, ma da Genova il suo futuro si sposta di nuovo a Milano, stavolta sponda rossonera. Va ricordato che il 31 gennaio 2013, l’ultimo giorno del mercato invernale, l’Inter soffiò Laxalt alla Lazio, opzionandolo fino a tesserarlo in estate. Poi il giro dei prestiti, senza mai vestire la maglia nerazzurra in una gara ufficiale. Ora, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, la consacrazione in rossoblu. Il giocatore tanto voluto anni fa, su cui i biancocelesti hanno premuto anche questa estate, resterà solo un pallino di Tare e Inzaghi. L’arrivo è previsto in serata nel capoluogo lombardo, poi le visite mediche.