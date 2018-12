CALCIOMERCATO, Laxalt torna di moda per la Lazio

CALCIOMERCATO LAZIO – Due sessioni di calciomercato diverse, ma con lo stesso obiettivo: Laxalt. La Lazio non ha dimenticato il talentuoso esterno uruguaiano, attualmente in forza al Milan, e sogna ancora di vederlo in biancoceleste. La Lazio, come riporta Tuttosport, è ancora alla ricerca di un esterno, e il giocatore del Milan, che non ha trovato molto spazio all’ombra del Duomo, potrebbe essere il profilo ideale.